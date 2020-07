Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zimmerbrand in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07:40 Uhr in der Alten Landstraße zu einem Zimmerbrand. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Außenwohngruppe für Kinder unter der Leitung der GFO. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellten diese einen Feuerschein im ersten Obergeschoß sowie eine starke Rauchentwicklung fest. In der Wohngruppe befanden sich zunächst mehrere Kinder sowie drei Betreuer, die in vorbildlicher Weise dafür sorgten, dass sie gemeinschaftlich das Haus unverletzt verlassen konnten. Nach dem Stand der Ermittlungen hat ein 9-jähriges Kind in seinem Zimmer den Brand verursacht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Das komplette Obergeschoss wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich, das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus Drolshagen und Iseringhausen vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie dem DRK Ortsverein Drolshagen. Die Verbindungsstraße zwischen Berlinghausen und der Alten Landstraße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

