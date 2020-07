Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (13. Juli) hat sich gegen 22.50 Uhr auf dem Nordwall ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und Rollerfahrer ereignet. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße und beabsichtigte in den Ennester Weg einzufahren. Dabei fuhr, er ohne zu halten, in die Einmündung ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten und dort fahrenden Pkw. Infolgedessen kollidierten die Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer leicht, lehnte aber eine Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an beiden Fahrzeugen.

