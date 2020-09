Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der B 50

Platten (ots)

Am Mittwoch, den 22.09.2020, gegen 12.30 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der B 50, AS Platten, von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet, der an der AS Platten gedreht hatte und in Richtung Bitburg in falscher Richtung gefahren sei. Bei dem Falschfahrer handelte es sich um einen 7,5 t Lkw mit ausländischem Kennzeichen, Farbe des Lkw rot. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer seinen Fehler schnell und fuhr an der AS Platten wieder von der Bundesstraße ab. Die Polizeiautobahnpolizei Schweich sucht nun Zeugen, die die Vorfall gesehen haben und gefährdet wurden. Sie sollen sich unter Tel. 06502-91650 melden.

