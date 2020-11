Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.6 Meldorf: Diebstahl eines Portemonnaies

MeldorfMeldorf (ots)

Ein weiterer Geldbörsen-Diebstahl nach bereits zahlreich vermeldeten hat sich am Montagvormittag in einem Supermarkt in Meldorf ereignet. Die Geschädigte war, wie in vielen anderen Fällen auch, lebensälter, der Täter agierte völlig unbemerkt.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr hielt sich die 74-Jährige bei Lidl in der Altentreptower Straße auf. Während des Einkaufs legte sie ihre Handtasche mitsamt ihrem Portemonnaie leichtsinnigerweise im Einkaufswagen ab. Zwar glaubte die Anzeigende, ihr Eigentum stets im Auge gehabt zu haben, dennoch gelang es einem Unbekannten, das Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte die Meldorferin erst an der Kasse.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

