Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau-Hörvelsingen - Ganzes Haus durchsucht

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus ein.

Ulm (ots)

Eine unliebsame Überraschung erlebte eine 38jährige Bewohnerin am Sonntag kurz nach Mitternacht. Sie hatte ihr Wohnhaus kurz vor 19.00 Uhr verlassen. Als sie wieder nach Hause kam, waren sämtliche Räume durchwühlt. Die ungebetenen Gäste hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und waren so in das Wohnhaus gekommen. Die Höhe des Diebesgutes konnte die Inhaberin noch nicht beziffern. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1577335)

