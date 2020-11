Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.5 Wesseln: Portemonnaie gestohlen - Zeugen gesucht!

WesselnWesseln (ots)

Am Montagvormittag ist es in Wesseln zu einem Diebstahl eines Portemonnaies in einem Supermarkt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Um 11.30 Uhr betrat der Geschädigte gemeinsam mit seiner Frau den Lidl-Markt in der Von-Humboldt-Straße. Zu diesem Zeitpunkt trug er sein Portemonnaie mit rund 350 Euro Bargeld in der nicht verschlossenen Jackentasche. Bereits vor dem Gang zur Kasse bemerkte der 78-Jährige, dass seine Geldbörse verschwunden war, offenbar hatte ein Unbekannter sie gestohlen. Verdächtige Personen, die für die Tat verantwortlich gewesen sein könnten, waren dem Heider nicht aufgefallen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

