Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.2 Albersdorf: Einbruch in eine Wohnung

AlbersdorfAlbersdorf (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag ist es in Albersdorf zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bredenhoop. Der Eindringling sah sich scheinbar im Inneren der Wohnung um und verschwand vermutlich wieder über den Einstieg. Mit sich nahm der Dieb eine Kamera von nicht bekanntem Wert.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Kripo Heide melden.

Merle Neufeld

