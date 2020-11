Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.3 Weddingstedt: Vorsorgliche Warnung vor Giftködern

WeddingstedtWeddingstedt (ots)

Aktuell liegen den Ermittlern des Polizeibezirksreviers Heide Hinweise vor, dass in den Kreistannen in Weddingstedt Giftköder für Hunde ausgelegt sein sollen. Bestätigt durch Personen, die derartige Funde gemacht und sich an die Polizei gewandt haben, ist der Sachverhalt bisher nicht. Bereits in der Vergangenheit waren Hundehasser in dem Gebiet aktiv. Aus diesem Grund möchte die Polizei eine Warnung an die Halter von Hunden, aber auch an die Eltern von Kleinkindern, aussprechen. Behalten Sie ihre Kids und Tiere im Auge, insbesondere dann, wenn sie etwas vom Boden aufnehmen. Die Köder sollen aus mit Rattengift gespicktem Hack bestanden haben und am Trimmpfad ausgelegt gewesen sein.

Um den Sachverhalt verifizieren zu können, werden Finder von Ködern oder aber Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 zu melden.

