Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.4 Itzehoe: Diebstahl in der Innenstadt

ItzehoeItzehoe (ots)

Montagvormittag ist eine Rentnerin in der Itzehoer Innenstadt Opfer eines Geldbörsen-Diebstahls geworden. Möglicherweise waren es zwei Frauen, die die Dame um ihr Eigentum brachten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterinnen geben können.

Gegen 11.20 Uhr hielt sich die Kellinghusenerin bei Douglas in der Feldschmiede auf. Sie kaufte Waren, die sie an der Kasse bezahlte. Im Anschluss steckte sie ihr Portemonnaie in ihre Handtasche, die sich an ihrem Rollator befand. Die Frau verließ das Geschäft und begab sich in die benachbarte Confiserie. Als sie dort ihren Einkauf zahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Brieftasche fest. Die 82-Jährige lief zurück in die Parfümerie, in der ihr die Mitarbeiterinnen mitteilten, dass ihnen zuvor zwei verdächtige Frauen aufgefallen waren. Diese hatten den Laden noch gar nicht ganz betreten, um ihn auch schon wieder zu verlassen, als die Anzeigende dies tat. Möglicherweise haben die weiblichen Personen die Geschädigte anschließend auf der Feldschmiede oder bei Arko bestohlen. Sie erbeuteten eine Geldbörse mit etwa 200 Euro Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterinnen geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell