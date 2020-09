Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Handy am Steuer führt zu Drogenfund

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstag (1. September, 18:30 Uhr) einen Renaultfahrer auf der Hultschiner Straße gestoppt, weil er während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle stieg den Beamten starker Marihuanageruch aus dem Innenraum des Wagens in die Nase. Sie durchsuchten das Auto und fanden unter anderem in den Fußräumen mehrere Tütchen mit Drogen. Der 21-Jährige gab direkt zu, am Vortag Cannabis geraucht zu haben. Für ihn ging es mit einem Streifenwagen zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt zur Polizeiwache. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten am Abend sein Kinderzimmer auf der Koloniestraße. Weitere Drogen kamen nicht zum Vorschein. Der Duisburger muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des Fahrens unter Drogeneinfluss auseinandersetzen.

