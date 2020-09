Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (31. August, 18 Uhr bis 1. September, 8:30 Uhr) sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Düsseldorfer Straße eingestiegen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Werkzeug. Das Kriminalkommissariat 14 nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

