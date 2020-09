Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Falsche Bauarbeiter stehlen Goldringe

Duisburg (ots)

Mit der perfiden Masche, dringend die Wasserqualität überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei falsche Bauarbeiter am Dienstag (1. September) gegen 9:30 Uhr auf der Bahnhofstraße (zwischen Kirche und Brückelstraße) Zugang zur Wohnung einer 83-Jährigen. Die Frau unterschrieb noch eine Auftragsbestätigung und versuchte, beide Männer im Blick zu behalten. Doch diese liefen getrennt durch alle Räume und verließen anschließend ihre Wohnung. Nachdem die Duisburgerin bemerkte, dass ihr zwei Goldringe von einem Regal in der Küche fehlten, rief sie die Polizei. Der Seniorin ist aufgefallen, dass beide Trickdiebe graue Arbeiterkleidung trugen. Einer ist etwa 1,85 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und das Gesicht mit einem schwarzen Mund-Nase-Schutz bedeckt gehabt. Der andere ist ungefähr 1,75 Meter groß. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich skeptisch zu sein und keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Vermieter oder der Hausverwaltung über Handwerksarbeiten im Haus. Lassen Sie sich nie von vermeintlichen Bauarbeitern oder falschen Stadtwerkemitarbeitern unter Druck setzen. Alarmieren Sie im Ernstfall die Polizei unter der Notrufnummer 110.

