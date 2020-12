Polizei Mettmann

POL-ME: Autoscheibe beschädigt - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2012005

MettmannMettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (1. Dezember 2020) ist auf der Autobahn 3 im Bereich Langenfeld-Reusrath aus bislang noch unbekannter Ursache die Autoscheibe eines Fiat-Fahrers aus Odenthal beschädigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:15 Uhr war der 24-Jährige in Langenfeld mit seinem Fiat 500 über die A 3 in Richtung Köln gefahren, als er einen lauten Knall vernahm. Daraufhin fuhr der Mann kurz darauf an der Raststätte "Reusrather Heide" von der Autobahn ab und stellte einen minimalen Schaden (Einkerbung) an seiner Windschutzscheibe fest.

Weil der Mann kurz vor dem von ihm wahrgenommenen Knall zwei Personen auf einer Autobahnbrücke gesehen hatte, alarmierte er die Polizei. Leider konnte der Mann nicht im Detail festlegen, auf welcher Autobahnbrücke die beiden Personen gestanden haben sollen - in Frage kommen die Autobahnbrücken "Heiderhöfchen" und "Bergische Landstraße". Die Polizei ermittelt nun, ob das Duo möglicherweise einen Stein auf den Wagen des Odenthalers geworfen hat oder ob es sich bei dem Schaden an der Windschutzscheibe um einen gewöhnlichen Steinschlag gehandelt hat. Bei einer Fahndung im Umfeld der beiden Brücken wurden keine verdächtigen Personen angetroffen.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr ebenfalls die beiden Personen auf der Autobahnbrücke beobachtet und kann Hinweise zu ihnen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

