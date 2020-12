Polizei Mettmann

POL-ME: Übersehen - leichter Personen- und hoher Sachschaden - Ratingen - 2012002

MettmannMettmann (ots)

Am Dienstagmorgen des 01.12.2020, gegen 09.40 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Kölner Straße / Lintorfer Weg ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 68-jährige Frau aus Mülheim befuhr mit ihrem schwarzen PKW VW Touran zur Unfallzeit in Ratingen-Breitscheid den Zubringer von der Kölner Straße (B 227) zum Lintorfer Weg (K 19). An der Einmündung stoppte sie ihr Fahrzeug am dortigen Stopp-Schild, bevor sie nach links auf den Lintorfer Weg in Richtung Kahlenbergsweg einbog. Beim Abbiegevorgang übersah sie jedoch nach eigenen Angaben den blauen PKW Ford Focus eines 42-jährigen Mannes aus Essen, welcher den Lintorfer Weg bevorrechtigt in Richtung Breitscheider Weg befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zur schweren Kollision der zwei Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 42-jährige Essener und musste deshalb mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte der Patient jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen. Die VW-Fahrerin blieb beim Unfall nach eigenen Angaben unverletzt.

An den zwei schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindesten 25.000,- Euro. Beide PKW wurden von angeforderten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

