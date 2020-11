Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchte Telefonbetrüge

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

Am Dienstag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu vier versuchten Telefonbetrügen. Dabei wurden die Maschen "angeblicher Enkel", bei der der Anrufer vortäuscht ein naher Verwandter in Geldnöten zu sein, und "angeblicher Gewinn", bei dem die vermeintlichen Opfer angeblich mit Erfolg an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, verwendet. Die Täuschungsversuche wurden glücklicherweise alle durchschaut. Ein Schaden ist nicht entstanden.

