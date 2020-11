Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbeaufsichtigter Adventskranz gerät in Brand (50/0311)

SpeyerSpeyer (ots)

03.11.2020, 19:04 Uhr

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines in Brand geratenen Adventskranzes kam es am Dienstagabend in Speyer-Nord. Die Bewohnerin eines Wohnhauses entzündete die Kerzen des Kranzes und ließ diesen danach unbeaufsichtigt im Wohnzimmer stehen. Der entzündete sich dann, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Er konnte jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Nachbarn gelöscht werden. Außer dem niedergebrannten Kranz kam es zu keinem weiteren Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei weist gerade im Hinblick auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit darauf hin, Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen zu lassen, da diese auch schon bei einer kurzfristigen Abwesenheit zu Bränden mit weitreichenden Folgen führen können.

