POL-PDLU: Speyer - Ladendieb entwendet Bluetooth-Lautsprecher (47/0311)

SpeyerSpeyer (ots)

03.11.2020, 16:35 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Speyer entnahm am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße einen Bluetooth-Lautsprecher aus seiner Verpackung und steckte diesen in seine Jackentasche. Als er beim Verlassen des Geschäftes einen akustischen Alarm auslöste, wurde er von einer Angestellten angesprochen. Daraufhin händigte der Ertappte die nichtbezahlte Ware im Wert von 40EUR aus. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

