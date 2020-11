Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus (15/0311)

DudenhofenDudenhofen (ots)

02.11.2020, 17:30 - 18:30 Uhr

Unbekannte/r Täter versuchte/n am Montag zwischen 17:30 - 18:30 Uhr in Abwesenheit der Hauseigentümer über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße einzudringen. An der Terrassentür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Offensichtlich gelang es dem/den Täter/n nicht, in das Wohnhaus zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Polizeiliche Tipps und Informationen, wie sie ihr Eigenheim / ihre Mietwohnung gegen Einbruch sichern können, erhalten sie über das Internetportal www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell