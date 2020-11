Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Opfer einer versuchten, räuberischen Erpressung gelingt Flucht vor Tätern (54/0211)

02.11.2020, 22:30 Uhr

Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung wurde ein 29-jähriger Speyerer am Montag gegen 22:30 Uhr im Feuerbachpark. Hier wurde er von zwei Männer zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Diese hielten dabei eine Glasflasche und einen Teleskopschlagstock in den Händen. Als der 29-Jährige seine Geldbörse herausholen wollte, erhielt er einen Schlag mit der Flasche auf den Kopf und wurde von den Tätern zu Boden gedrückt. Dem durch den Schlag lediglich Leichtverletzten gelang es, sich bei dem anschließenden Gerangel zu befreien und vor den Tätern zu flüchten. Er wurde nach der Sachverhaltsaufnahme zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich nichtmehr festgestellt werden. Ein Zeugenhinweis führte jedoch zur Ermittlung der Personalien eines der beiden Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zur Person des zweiten Täters dauern an.

