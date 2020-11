Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei kontrolliert nichtversicherten Elektroroller ohne Betriebserlaubnis (13/0211)

SpeyerSpeyer (ots)

02.11.2020, 09:45 Uhr

Am Montag gegen 09:45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schwerdstraße einen sog. E-Scooter, weil sich an diesem kein Versicherungskennzeichen befand. Zudem konnte im Rahmen der Kontrolle festgestellt werden, dass der nicht versicherte Elektroroller über keine Betriebserlaubnis verfügte. Den 28-jährigen Fahrer aus Speyer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

