POL-PDLU: Speyer - Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen (27/0111)

SpeyerSpeyer (ots)

01.11.2020, 16:15 - 16:45 Uhr

Am Sonntag schlugen unbekannte/ Täter die Seitenscheibe eines am Hauptfriedhof Speyer in der Brunckstraße geparkten VW Touran ein und entwendeten aus diesem eine im Fußraum abgelegte Handtasche mit Geldbeutel, EC-Karte, Schlüssel, Ausweisdokumenten und einem Mobiltelefon. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 350EUR liegen. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Sonntagnachmittag verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Friedhofsparkplätze aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Weiterhin rät die Polizei erneut dazu, auch bei kurzfristigem Verlassen seines Fahrzeugs niemals Wertgegenstände in diesem zu belassen. Außerdem sollte man sich insbesondere bei elektrisch zu verriegelnden Fahrzeugen vergewissern, dass diese bei Verlassen auch tatsächlich abgeschlossen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



