Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hausfassade in Halloweennacht beschmutzt (14/0111)

SpeyerSpeyer (ots)

31.10 - 01.11.2020

Unbekannte Täter bewarfen in der Halloweennacht ein Wohnhaus im Rotkehlchenweg mit Eiern und Fäkalien. Hierdurch entstand an der Hausfassade ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Hinweise auf den/die Täter ergaben sich vor Ort nicht. Gegenüber dem betroffenen Wohnhaus befindet sich ein Spielplatz, auf welchem sich der/die Täter zur Tatzeit möglicherweise aufgehalten haben könnten. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell