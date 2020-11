Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Telefonzelle beschädigt, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

LambsheimLambsheim (ots)

Am Vormittag des 01.11.2020 wurde in Lambsheim, in der Mühltorstraße festgestellt, dass bei der dortigen Telefonzelle die Plexiglasscheibe eingeschlagen wurde. Dies dürfte während der Hexennacht / Halloween vom 31.10. auf 01.11.2020 passiert sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Meyne

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell