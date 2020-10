Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Eigentümer eines vermutlichen Tresorschlüssels gesucht

Nienburg (ots)

(BER)Die Ermittler der Nienburger Polizei suchen die Eigentümerin oder den Eigentümer einer Reihe von Schlüsseln. Die Schlüssel werden zurzeit als Fundsache behandelt, nachdem ein Hinweisgeber diese in einem Bach in Nienburg entdeckt hatte. Die Polizei vermutet, dass der Fund aus einem Einbruch stammt und die Gegenstände von einem Täter weggeworfen wurden. Der Fund wurde der Polizei am 05.09.2020 mitgeteilt. Insbesondere aufgrund des einzelnen auffälligen Schlüssels hofft die Polizei, dass sich jemand meldet, der Angaben zur Herkunft machen kann. Hinweise bitte an die Dienststelle in Nienburg unter 05021/97780.

