Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radfahrer muss entgegenkommender Radfahrerin ausweichen und stürzt - Radfahrerin fährt weiter

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Dienstag war ein 66-jähriger Viersener gegen 16.15 Uhr in Vorst auf der Süchtelner Straße mit seinem Fahrrad ortsauswärts auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs. Dort kam ihm auf dem etwa 80 cm breiten Radweg eine Fahrradfahrerin unberechtigt entgegen. Um nicht mit ihr zusammen zu stoßen, wich er ihr aus, rutschte über die Bordsteinkante ab und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der Viersener wurde dabei leicht verletzt. Die Radfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Mögliche Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die 02162 377-0./mr (435)

