Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Abbiegeunfall: Autofahrer missachtet Vorfahrt- Radfahrer leicht verletzt

Viersen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Der 33-jährige befuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung den Radweg. Ein 33-jäheriger deutscher Autofahrer aus Mönchengladbach bog nach links in die Greefsallee ab und prallte dabei mit dem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Abbiegeunfälle gehören zu den häufigen Ursachen bei Unfällen mit Radfahrern. Achten Sie daher als Autofahrer immer auf Radfahrer- egal aus welcher Richtung sie kommen mögen. Vergewissern Sie sich bitte in alle Richtungen, ob sie freie Fahrt haben und denken Sie beim Rechtsabbiegen auch an den lebensrettenden Schulterblick!/ah (432)

