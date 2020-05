Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Ladendiebstahl in Optikergeschäft

Nettetal-Lobberich: (ots)

Drei Männer haben am Montag gegen 18:10 Uhr mehrere Sonnenbrillen aus einem Optikergeschäft auf der Markstraße gestohlen. Zunächst betraten zwei Männer das Geschäft, die in gebrochenem Deutsch eine Kaufberatung ablehnten und sich die Auslagen anschauten. Die beiden Männer verließen dann den Verkaufsraum, um kurze Zeit später mit einem weiteren Mittäter zurückzukehren. Erneut lehnten sie eine Beratung ab und wandten sich dem Brillenständer mit den Sonnenbrillen zu. Trotz der stetigen Beobachtung der Angestellten griff einer der Männer in die Auslage und alle drei flüchteten unter Mitnahme von neun Sonnenbrillen in Richtung Hochstraße. Zwei der Männer werden wie folgt beschrieben: Einer war zwischen 15-17 Jahre alt. Er trug eine schwarze Cap mit weißer Aufschrift FBI sowie eine dunkle Jacke. Er hatte kurze schwarze Haare. Sein Begleiter trug ein helles Oberteil und eine schwarze Hose mit links- und rechtsseitig einem weißen Streifen. Eventuell sind die Männer auch andernorts auffällig geworden oder beobachtet worden? Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (429)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell