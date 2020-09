Polizeiinspektion Heidekreis

10.09 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Mittwoch, 14.20 Uhr und Donnerstag, 03.30 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines Pkw, der am Camp Reinsehlen abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

09.09 / Polizei erwischt Raser

Bad Fallingbostel / A7: Ein 28jähriger Autofahrer aus Hannover ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Der Mann war auf der A 7, im Bereich Bad Fallingbostel, Richtungsfahrbahn Hamburg viel zu schnell unterwegs gewesen. Die Beamten im zivilen Videowagen (Police-Pilot-System) ertappten den Raser mit mehr als 220 Km/h in der 120-Km/h-Zone. Abzüglich der Toleranzwerte fuhr der Mann 100 Km/h vorwerfbar zu schnell. Nun muss er mit einem dreimonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld im vierstelligen Bereich rechnen.

04.09 / Polizei kontrolliert Traktorgespanne

Wietzendorf: Polizeibeamte kontrollierten im Bereich Wietzendorf in den vergangenen Tagen vermehrt mit Kartoffeln beladene Traktorgespanne, die in der Regel aus einem Ackerschlepper und zwei Anhängern bestehen. Nicht selten sind diese Züge zu schwer beladen. So auch am vergangenen Freitag, gegen 11.20 Uhr in Klein Amerika: Der 64jähriger Fahrer (zugleich Halter und Lieferant) aus dem Bereich Walsrode führte einen Zug, der um 18,7 Prozent, überladen war. Dabei blieb es allerdings nicht. Der Mann wies seinen Auszubildenden, der ebenfalls mit einem Zug unterwegs war, per Telefon an, übers Moor das Weite zu suchen, da die Polizei rund um die Kartoffelstärkefabrik Kontrollen durchführen würde. Der Plan ging nicht auf. Die Beamten konnten auch diesen Zug, bei dem die Gesamtmasse um 5880 Kilogramm (14,7 Prozent) überschritten war, anhalten. Die Betroffenen müssen nun mit zwei Punkten in Flensburg und rund 800 Euro Bußgeld rechnen.

09.09 / Ehrliche Finder geben hohen Geldbetrag ab

Schneverdingen: Eine 18jährige Schneverdingerin und ein 19jähriger Schneverdinger fanden am Mittwochabend, gegen 21.35 Uhr an der KGS am Osterwaldweg eine Handtasche, in der sich neben 23.600 Euro auch ein Tablet-PC befand. Die Finder informierten die Polizei und übergaben die Tasche an die Beamten. Noch am Abend konnte das Geld an Berechtigte übergeben werden. Die ehrlichen Finder haben Finderlohn geltend gemacht.

