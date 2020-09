POL-HK: Walsrode: Vierjähriger Ausreißer wohlbehalten zurück; Schneverdingen: Handtasche nach dem Einkauf entwendet; Schneverdingen: Unfall: Vorfahrt genommen und weitergefahren

Polizeiinspektion Heidekreis

08.09 / Vierjähriger Ausreißer wohlbehalten zurück

Walsrode: Ein gutes Ende nahm am Mittwochnachmittag die Suche nach einem vermissten vierjährigen Jungen aus Bad Fallingbostel. Der Kleine war zuletzt gegen 12.35 Uhr von der Mutter auf einem Spielplatz in der Nähe der Großeltern an der Straße Wurzelförde in Walsrode gesehen worden. Anschließend war er spurlos verschwunden. Auch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Auffinden des Jungen. Nach mehrstündiger Suche dann die freudige Nachricht: Der Ausreißer war im Erixx nach Hannover von einer Zugbegleiterin angesprochen und am Hauptbahnhof an die Bundespolizei übergeben worden. Am Bahnhof Walsrode war es ihm gelungen, in einer Menge zugfahrender Schüler unbemerkt in den Zug zu gelangen. Am Ende konnte er wohlbehalten an die Mutter übergeben werden.

08.09 / Handtasche nach dem Einkauf entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Dienstag, gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Marktstraße eine Handtasche aus einem Einkaufswagen. Während das lebensältere Ehepaar den Einkauf in ihren Pkw räumte, schlugen die Täter unbemerkt zu. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

08.09 / Unfall: Vorfahrt genommen und weitergefahren

Schneverdingen: Eine 71jährige Autofahrerin aus Bispingen fuhr am Dienstag, gegen 13.30 Uhr von einem Parkplatz an der Marktstraße in den fließenden Verkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw. Sie touchierte das Fahrzeug des 38jährigen Soltauers, sodass dieses auf den Gehweg geschleudert wurde und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

