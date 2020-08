Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 02.08.2020 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. In der Müller-Thurgau-Straße in Haßloch kollidierte ein silberfarbener SUV mit einer Begrenzungsmauer und flüchtete im Anschluss. Es konnte Spurenmaterial gesichert werden.

Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell