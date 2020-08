Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Ladendiebstahl erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht versuchte am 01.08.2020 gegen 09:30 Uhr in der Filiale eines Drogeriemarktes in Neustadt Kosmetikartikel zu entwenden. Er steckte eine Flasche Parfüm im Wert von ca. 75 Euro unter sein Hemd und bezahlte die Ware nicht. Er wurde allerdings beobachtet und vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den 59-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

