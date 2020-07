Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Gegen 6.20 Uhr ereignete sich am Montag, 20. Juli, an der Kreuzung Landstraße 19/Landstraße 202 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 35-jähriger Mann aus Mönchengladbach fuhr mit seinem Pkw Skoda aus Richtung Hoven und beabsichtigte weiter in Richtung Schwanenberg zu fahren. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah nach ersten Erkenntnissen den Pkw Ford einer 31-jährigen Frau aus Erkelenz, die aus Richtung Erkelenz in Richtung Gerderath unterwegs war. Durch den Aufprall wurden der 35-Jährige leicht und die 31-Jährige schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant, bzw. stationär behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich kurzzeitig komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

