Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallverursacher fährt nach Täuschungsmanöver weg; Soltau: 1,96 Promille - Fahrradfahrer stürzt; Bad Fallingbostel: Raub - Opfer mit Messer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.09.2020 Nr. 1

31.08 / Unfallverursacher fährt nach Täuschungsmanöver weg

Schneverdingen: Ein gelber VW Fox ist am Montag, 31.08.2020, zwischen 09.50 und 10.10 Uhr am hinteren Kotflügel der Fahrerseite von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Wagen war auf einem Parkplatz an der Bergstraße Nr. 8 - direkt an der Wand - abgestellt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein silbergrauer Pkw das Fahrzeug beim Ausparken beschädigte. Der Fahrer wurde von ihr auf den Unfall hingewiesen. Daraufhin ging er zur Haustür der Halterin, hatte sich dort aber offensichtlich nicht gemeldet, sondern war nach dem Täuschungsmanöver weggefahren, ohne seine Personalien anzugeben. Das flüchtige Fahrzeug dürfte im Bereich des vorderen Kotflügels der Beifahrerseite leichte Beschädigungen aufweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet den Verursacher sowie weitere Zeugen sich unter 05193/982500 zu melden.

06.09 / 1,96 Promille - Fahrradfahrer stürzt

Soltau: Am Sonntag, gegen 18.25 Uhr kam ein 66jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg der Walsroder Straße zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Ursächlich für den Sturz dürfte der hohe Alkoholisierungsgrad gewesen sein. Das Ergebnis des Atemalkoholtests lautete 1,96 Promille. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

05.09 / Raub - Opfer mit Messer verletzt

Bad Fallingbostel: Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße zu einem Raub, bei dem unter anderem ein Portmonee entwendet wurde. Das 25jährige männliche Opfer wurde von drei ihm bekannten Tätern körperlich bedrängt, mit einem Messer attackiert und erlitt mehrere Schnittverletzungen. Es informierte den Rettungsdienst und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen die mutmaßlichen Täter aus Osteuropa im Alter von 27, 32 und 38 Jahren in einer Wohnung an der Theodor-Storm-Straße fest. Die Festgenommenen standen unter Alkoholeinfluss und werden am heutigen Tage (Montag) dem Haftrichter vorgeführt.

