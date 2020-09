Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Restaurant

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.09.2020 Nr. 1

03.09 / Einbruch in Restaurant

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines Restaurants an der Langen Straße ein, öffneten das Fenster und gelangten in das Objekt. Sie entwendeten die Kasse und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell