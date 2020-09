Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbrecher nutzen auf Kipp stehende Tür zum Einstieg; Schneverdingen: Aktentasche aus Pkw gestohlen; Bispingen:Pkw-Fahrer übersieht Mofa-Fahrerin im Kreisverkehr

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.09.2020 Nr. 1

01.09 / Einbrecher nutzen auf Kipp stehende Tür zum Einstieg

Walsrode: In der Zeit zwischen Montag, 05.00 Uhr und Dienstag, 16.00 Uhr gelangten Einbrecher über eine gekippte Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Anna-von-Behr-Straße. Sie durchsuchten das Gebäude, hebelten eine verschlossene Zimmertür auf und entwendeten diverse elektronische Geräte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

01.09 / Aktentasche aus Pkw gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Dienstag öffneten Unbekannte auf bislang nicht bekannte Art und Weise einen Pkw der Marke Audi, der auf einem Parkplatz an der Heinrich-Heine-Straße abgestellt war. Vom Beifahrersitz entwendeten sie eine schwarze Aktentasche, in der unter anderem ein Tablet-PC verstaut war. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

01.09 / Pkw-Fahrer übersieht Mofa-Fahrerin im Kreisverkehr

Bispingen: Ein 80jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 20.10 Uhr im Kreisverkehr der Behringer Straße eine 38jährige Mofa-Fahrerin, fuhr gegen das Zweirad und brachte die Frau zu Fall, die dabei leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher bemerkte den Zusammenstoß nicht, fuhr weiter und konnte von der Frau auf dem Edeka-Parkplatz mit dem Geschehen konfrontiert werden. Der Unfallschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

