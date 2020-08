Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Maschinen aus Pkw entwendet; Bomlitz: Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs; Bispingen: Rennradfahrer schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.08.2020 Nr. 1

30.08 / Maschinen aus Pkw entwendet

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte aus einem Pkw, der an der Blumenstraße abgestellt war, diverse akkubetriebene Arbeitsmaschinen der Marke "Makita". Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

30.08 / Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bomlitz: Weil er durch eine unsichere Fahrweise auffiel, kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr auf der Walsroder Straße einen 55jährigen Fahrradfahrer. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,78 Promille. Eine Blutprobe und die Fertigung einer Strafanzeige waren die Folge.

30.08 / Rennradfahrer schwer verletzt

Bispingen: Ein Rennradfahrer aus Hemsbünde verletzte sich am Sonntagmittag bei einem Sturz schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Rennrad auf der K 4 in Grevenhof an der Spitze einer Trainingsgruppe, als er in Höhe des Bahnübergangs die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Ein nachfolgender Fahrer aus Scheeßel kam aufgrund des Sturzes ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht.

28.08 / Polizei sucht Zeugen: Lkw gerät in den Gegenverkehr - Junge Frau schwer verletzt

Benefeld: Eine 18jährige Autofahrerin befuhr am Freitagvormittag, zwischen 10.10 und 10.30 Uhr die K 131 von Kroge nach Benefeld. Nach eigenen Angaben sei ihr auf gerader Strecke ein Lkw auf ihrer Fahrspur entgegengekommen, sodass sie nach rechts ausgewichen sei. Das Fahrzeug prallte gegen einen Findling, überschlug sich, durchbrach einen Zaun sowie eine Hecke und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die junge Frau aus Walsrode wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Bomlitz unter 05161/949630 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell