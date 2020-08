Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 35. KW

Ein Dokument

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 30. August 2020

Soltau

Betrunken unterwegs

In den frühen Morgenstunden des Samstags wird im Innenstadtbereich ein Ford Fiesta kontrolliert, dessen 32-jähriger Fahrer zuvor durch seine Fahrweise auffiel. Die Polizeibeamten entschließen sich zu einer Verkehrskontrolle und stellen beim Herantreten an den Ford beim Fahrer deutlich Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein des Fahrers wird beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer wird zukünftig keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Schneverdingen

Überfall auf Tankstelle

Am späten Samstagabend betritt ein unbekannter Mann eine Tankstelle an der Verdener Straße und schreit "Überfall". Er fordert Bargeld von der 50-jährigen Mitarbeiterin und richtet dabei seine Pistole auf sie. Daraufhin wirft sie den Kasseneinsatz mit Wechselgeld auf den Verkaufstresen und duckt sich hinter dem Kassenbereich ab. Der Täter ergreift den Kasseneinsatz und flüchtet im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm, von schlanker Statur. Ein Akzent habe die Mitarbeiterin nicht feststellen können. Da ein größerer Bereich des Gesichtes nicht durch die dunkle Maske verdeckt gewesen sei, habe sie bei dem Täter eine dunkle Hautfarbe erkennen können. Die Person habe eine braune Jacke, ähnlich Parka, mit Kapuze angehabt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verläuft ergebnislos.

Walsrode

Täter flüchtig

Am Sonnabendvormittag kam es in der Innenstadt von Walsrode zu einem Diebstahl einer Stange Zigaretten. An einem Kiosk in der Langen Straße gab ein Mann vor eine Stange Zigaretten kaufen zu wollen. Als die Ware auf dem Verkaufstresen bereitgelegt wurde, griff der schlanke Mann zu ohne zu bezahlen. Er flüchtete fußläufig in Richtung des "Fulde-Parks". Der Mann ist ca. 180cm groß und auffällig an den Händen und am Hals tätowiert. Der Gesuchte hat kurze schwarze Haare und trug neben einer Lederjacke auch eine Sonnenbrille und eine weiße Alltagsmaske. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Wer Hinweise zu der gesuchten Person geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/98448-0 zu melden.

Hodenhagen

In Gewahrsam

Am frühen Sonnabendmorgen fiel in Hodenhagen am Bahnhof ein 27-jähriger Mann aus Schwarmstedt auf. Er stand stark alkoholisiert vor dem Haus indem seine Ex-Freundin wohnt und begehrte Einlass. Dabei wurde durch den amtsbekannten Mann die Haustür beschädigt und die Ex-Freundin beleidigt. Zusätzlich wurde ein Brandmeldealarm im Gebäude ausgelöst. Die unnötig alarmierte Feuerwehr musste vor Ort kein Feuer löschen. Nach Aufnahme der Strafanzeigen wurde dem Mann durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Da er wenig später zum Tatort zurückkehrte und erneut strafrechtlich auffiel wurde er dem Zentralgewahrsam der Polizei in Soltau zugeführt.

