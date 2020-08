Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Fahrzeuge von Grundstück gestohlen; Rethem: Schaukasten beschädigt - Zeugen gesucht; Rethem: Polizei Rethem sucht blaues Fahrzeug

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.08.2020 Nr. 1

27.08 / Fahrzeuge von Grundstück gestohlen

Wietzendorf: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag von einem Grundstück an der Straße Kreutzkamp zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Der Diebstahl wurde erst am Morgen bemerkt. Die Fahrzeuge vom Typ A4 allroad quattro und A6 Avant haben einen Wert von rund 83.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

27.08 / Schaukasten beschädigt - Zeugen gesucht

Rethem: Unbekannte zerstörten in der Zeit von Mittwoch, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 08.30 Uhr die Scheibe eines Schaukastens am Schützenhaus am Tiefenbruchsweg. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

26.08 / Polizei Rethem sucht blaues Fahrzeug

Rethem: Die Polizei Rethem sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr und Mittwoch, 07.20 Uhr ereignet hat. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer an der Rodewalder Straße Nr. 46 gefahren und verursachte auf diese Weise einen Schaden von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Die Polizei konnte blauen Lackabrieb sichern. Hinweise zum Verursacher bitte unter 05165/291340.

