POL-HK: Soltau: Trauerfeier - Anzahl der Trauergäste zu hoch; Soltau: Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus; Neuenkirchen: In den Seitenraum gekommen - Schwer verletzt

Soltau: Trauerfeier - Anzahl der Trauergäste zu hoch; Soltau: Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus; Neuenkirchen: In den Seitenraum gekommen - Schwer verletzt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.08.2020 Nr. 1

26.08 / Trauerfeier - Anzahl der Trauergäste zu hoch

Soltau: Im Zusammenhang mit einer Trauerfeier kam es am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.00 und 14.50 Uhr in Soltau zu einem Polizeieinsatz: Im Stadtbereich mit Schwerpunkt Waldfriedhof und Moschee an der Bahnhofstraße sollten sich nach Angaben eines Zeugen etwa 200 Trauernde versammelt haben. Bei Eintreffen der Polizei war die Beisetzung bereits beendet. Bei überwiegend kooperativem Verhalten der Gäste wurde das Betreten der Moschee an der Bahnhofstraße aufgrund der aktuellen Rechtslage von Polizeibeamten auf 50 Personen reduziert. Als weitere Teilnehmer vor der Moschee Stühle und Tische aufstellten, wurde dieses von der Polizei untersagt. Gegen zirka 30 Personen musste ein Platzverweis ausgesprochen werden. Die Veranstaltung löste sich ohne Störungen auf.

26.08 / Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

Soltau: Falsche Polizeibeamte versuchten am Mittwoch, insbesondere in den Abendstunden am Telefon eine Vielzahl überwiegend älterer Menschen nach ihren Vermögensverhältnissen auszuhorchen. Dabei gab der Anrufer vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und man im Rahmen der Ermittlungen ein Notizbuch gefunden habe, in der auch der Name des Angerufenen verzeichnet gewesen sei. Die betrügerische Absicht ist von den Angerufenen erkannt und das Gespräch beendet worden. Ein Vermögensschaden entstand nicht.

26.08 / In den Seitenraum gekommen - Schwer verletzt

Neuenkirchen: Ein 32jähriger Mann aus Bad Fallingbostel wurde am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke Vahlzen in Richtung Ihlhorn schwer verletzt. Er kam mit seinem Ford Transit auf der Kreisstraße alleinbeteiligt nach rechts in den Seitenraum und überschlug sich. Ein Rettungswagen transportierte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

