POL-HK: Harber: Einbruch in Neubau; Dorfmark: Einbruch zur Mittagszeit - Zeugen gesucht; Düshorn: Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen

01.09.2020

31.08 / Einbruch in Neubau

Harber: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende an der Straße Poggenbark im Soltauer Ortsteil Harber eine auf Kipp stehende Terrassentür eines noch im Bau befindlichen Hauses auf und entwendeten einen Bohrhammer der Marke Makita. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

31.08 / Einbruch zur Mittagszeit - Zeugen gesucht

Dorfmark: Am Montag, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr verschafften sich Einbrecher über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Zweifamilienhaus an der Hauptstraße. Sie durchsuchten beide Wohnungen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen fielen zwei dunkel gekleidete Personen und ein Pkw Kombi auf. Weitere Hinweise zur Tat bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

31.08 / Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen

Düshorn: Ein 83jähriger Pkw-Fahrer missachtete am Montagmorgen, gegen 09.20 Uhr auf der Kreuzung L163 / K148 die Vorfahrt eines Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 38jährige Walsroder leicht verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

