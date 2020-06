Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (27.06.2020 - 28.06.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der Theodor-Heuss-Straße etwa gegenüber der Einmündung der Kirchhalde in die Theodor-Heuss-Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen im genannten Zeitraum mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe eines dort geparkten Pkw ein. Weiterhin wurden an dem Pkw beide Außenspiegel abgetreten oder -geschlagen und hierbei irreparabel zerstört.

Personen, die der Polizei Hinweise zur genauen Tatzeit oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden

