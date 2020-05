Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - zunächst war Einigung in Sicht, dann nutzte der Fahrer eines älteren Kleinwagens jedoch die nächste Gelegenheit zur Flucht - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Montagmittag, 11.05.2020, stand gegen 12:40 Uhr die Fahrerin eines grauen VW Polo auf der Mühlenstraße, an der Einmündung der Sillensteder Straße, in Fahrtrichtung Moorwarfen vor der roten Lichtzeichensignalanlage (LSA). Als die LSA auf Grün wechselte und die VW-Fahrerin gerade wieder anfahren wollte, fuhr ein silbergrauer, älterer Kleinwagen von hinten auf den Polo auf, der dadurch an der Heckschürze beschädigt wurde. Beide Unfallbeteiligte stiegen aus und begutachteten den entstandenen Schaden. Man einigte sich zum Zwecke des Austauschs der Personalien mit den Fahrzeugen, das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle aufzusuchen. Während die Fahrerin des Polos dieses auch tat, nutzte der Unfallverursacher die Gelegenheit zur Flucht mit seinem Pkw, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 / 92110 zu wenden.

