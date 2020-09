Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/A7: Bauwagen auf der A 7 aufgehebelt; Bispingen: Bänke zerstört und beschmiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.09.2020 Nr. 1

07.09 / Bauwagen auf der A 7 aufgehebelt

Soltau/A7: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende einen Bauwagen auf und entwendeten daraus diverses Werkzeug. Der Tatort befindet sich im Bereich einer Baustelle auf der A 7, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der Gemarkung Soltau. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

07.09 / Bänke zerstört und beschmiert

Bispingen: Am vergangenen Wochenende trugen Unbekannte drei Bänke vom Kindergartengelände an der Töpinger Straße auf den angrenzenden Schulhof. Anschließend zerstörten sie eine Bank und beschmierten eine weitere mit den Initialen "B+M". Bereits zwei Wochen zuvor war eine an der Außenwand des Kindergartens angebrachte Holzfigur beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell