POL-PDLU: Speyer - Unfallverursacher streift Pkw beim Überholen auf der B39 und flüchtet (29/0111)

SpeyerSpeyer (ots)

01.11.2020, 16:30 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntag gegen 16:30 Uhr auf der B39 zwischen Hanhofen und Dudenhofen. Hier kollidierte ein in Richtung Speyer fahrender Peugeot beim Überholen eines vor ihm fahrenden Seat mit dessen Fahrerseite. An diesem entstand ein Schaden von ca. 500EUR. Der Peugeot scherte nach Beendigung seines Überholvorgangs vor dem Seat ein und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Geschädigten und einen weiteren Zeugen konnten das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Am Unfalltag konnte dieser weder im Nahbereich, noch an seiner Wohnanschrift von der Polizei angetroffen werden. Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich dem verantwortlichen Fahrer an.

