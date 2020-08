Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Einbruch in Arztpraxis ++ Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern ++

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde gestern Mittag gegen 12:10 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Emden als Fahrzeugführer eines Pkw der Marke Audi kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Emder wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann aus Emden wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Einbruch in Arztpraxis

Emden - Im Tatzeitraum von Freitag, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr, hebelten bislang unbekannter Täter das rückwärtige Fenster einer Zahnarztpraxis in der Twixlumer Straße auf und verschafften sich somit Zutritt. Neben Bargeld wurden u.a. auch Zahnbrücken und -kronen entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern

Weener - Gestern Abend ereignete sich gegen 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern auf der Osterstraße in Weener. Ein 53-jähriger Mann aus Weener befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Tillvenne. Hinter ihm fuhr in gleicher Richtung ein 52-jähriger Mann, ebenfalls aus Weener. In Höhe eines dortigen Bistros wollte der vorausfahrende 53-Jährige zu diesem nach links abbiegen, ohne dies rechtzeitig und eindeutig anzuzeigen. Der 52-jährige Mann hinter ihm befand sich im Überholvorgang, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pedelecfahrer kam. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wobei der 52-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wurde. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim vorausfahrenden 53-Jährigen wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 53-Jährigen wurde eingeleitet.

