POL-UL: (GP) Eislingen - Diebin eines Handys lokalisiert

Ein junger Mann hatte seine Bauchtasche im Fahrradkorb vergessen. Als er es am Samstag gegen 18.45 Uhr bemerkte, war die Tasche samt darin befindlichen Handy weg. Aufgrund der Einstellungen am Handy konnte er dieses präzise lokalisieren. So kam er zu der Wohnung einer 44-Jährigen. Diese leugnete den Diebstahl. Ein Zeuge konnte aber sehen, wie sie ein Handy in Nachbars Garten warf. Dort konnte das ganze Diebesgut aufgefunden werden.

