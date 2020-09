Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unfall zwischen Auto und Fahrradfahrer

Ulm (ots)

Ein 46 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto von der Gaisentalstraße in Richtung des Krankenhauses abbiegen. Hierbei übersah er einen auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden 62-jährigen Radler. Es kam zu einer Kollision, in deren Folge der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 62-Jährige musste durch den Rettungsdienst in die nahegelegene Klinik transportiert werden. Am beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3200 Euro.

