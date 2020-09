Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - tödlicher Verkehrsunfall

bei einem Frontalzusammenstoß starb ein Mann, zwei Frauen wurden verletzt

Ulm (ots)

Ein 56 Jahre alter Motorradlenker fuhr am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der Kreisstraße von Zell unter Aichelberg in Richtung Hattenhofen. Im Verlauf einer Rechtskurve prallte er mit seiner BMW gegen einen entgegenkommenden VW Polo, in welchem zwei Frauen im Alter von 19 und 72 Jahren saßen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 56-Jährige von seiner BMW geschleudert und schwerst verletzt. Tragischer Weise verstarb er wenig später in einer Klinik an seinen erlittenen Verletzungen. Die beiden Insassinnen des VW Polo wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt und in nahegelegene Kliniken gebracht. Warum es in der Kurve zu dem Zusammenprall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel.: 07335/96260). Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Die Fahrbahn wurde wegen durchzuführender Ermittlungen und Reinigungsarbeiten bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Vorbildlich verhielten sich mehrere junge Erwachsene, die den Unfall akustisch wahrgenommen hatten und sofort zu Hilfe geeilt waren. Sie sicherten die Unfallstelle ab, setzten einen Notruf ab und kümmerten sich um die Verletzten.

