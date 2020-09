Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autos beschädigt, Flasche gegen den Kopf, Polizeigewahrsam

Ulm (ots)

Mit diesen kurzen Worten lässt sich ein Vorgang beschreiben, mit dem ein 20-jähriger die Polizei beschäftigte. Am Freitag gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei zum Parkplatz des Landratsamtes gerufen. Dort hatte der junge Mann mit einer Glasflasche die Motorhaube eines PKW beschädigt. Anschließend war er mit einem 18-Jährigen in Streit geraten und hatte diesen über die Motorhaube seines PKW gezogen. Dieser PKW wies nun ebenfalls Beschädigungen auf. Der Aggressor ging dann weiter. Der nächste Streit ergab sich in der Nähe einer Tankstelle in der Rollinstraße gegen 00.10 Uhr. Diesmal nahm er handfestere Formen an. Ein bislang Unbekannter schlug dem 20-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend randalierte der junge Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf der Straße herum. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Der Alko-Test ergab einen Wert über zwei Promille. Nachdem ein Arzt die Haftfähigkeit bescheinigte, wurde der Mann in einer Polizeizelle ausgenüchtert.

