Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - betrunkener Radler gestürzt

Ulm (ots)

Gegen 23.00 Uhr befuhr am Freitag ein 29-jähriger Radfahrer einen Feldweg in Richtung Erfurter Weg. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Alko-Test während der Unfallaufnahme ergab einen Wert um zwei Promille. In der Klinik wurden die Verletzungen versorgt. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen.

